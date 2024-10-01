شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تعيق استعدادات موسم الأمطار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (الأوتشا) إن منظمات الإغاثة لم تتمكن من القيام بالاستعدادات الكافية لموسم الأمطار في قطاع غزة، بسبب العوائق التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمطار وسيول محتملة وحذر المكتب في بيان له أمس نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) من أن الأمطار والسيول المحتملة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في القطاع، وحدوث مشاكل صحية ومزيد من النزوح. وأضاف البيان أن هناك حاجة إلى 242 مليون دولار أمريكي لتنفيذ خطة المساعدات في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة توفير الوقود الكافي والحركة الآمنة من أجل القيام بعمليات المساعدات.



