شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة شرق بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 85 كيلومترًا منطقة كوكوبو، وعلى عمق 35 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.