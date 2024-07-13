نفاد البيتكوين من الحكومة الألمانية: هل انتهى ضغط البيع؟

تابعنا على بيتكوين العرب بشكل يومي حركة البيتكوين من محفظة الحكومة الألمانية تجاه منصات التداول وأخبرنا كيف أنها ساهمت في خفض قيمة البيتكوين ليس بمجرد زيادة العرض بل عن طريق المشاعر السلبية لعمليات البيع هذه.

مؤخرا وبحسب ما أفادت به شركة “Arkham Intelligence” فإن رصيد محفظة البيتكوين التابع للحكومة الألمانية قد وصل إلى الصفر، مما يعني أن ضغط البيع من هذه القوة الاقتصادية الأوروبية قد يكون انتهى.

هذا التطور يضع حد للسرد الهبوطي الذي خيم على سوق العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة، في وقت تشير فيه البيانات على الشبكة إلى أن القاع المحلي قد يكون قريب.

آخر عمليات بيع البيتكوين من الحكومة الألمانية:

حتى وقت متأخر من يوم الخميس، ذكرت “Arkham” أن الحكومة الألمانية كانت تحتفظ بـ 4925 بيتكوين (بقيمة 282.45 مليون دولار) في محافظها، وهو انخفاض كبير من 50000 بيتكوين كانت مملوكة للدولة وذلك بعد الاستيلاء عليها رسميا من موقع قرصنة الأفلام “Movie2kin” في يناير.

عمليات البيع من الحكومة الألمانية تزامنت مع إعادة توزيع البيتكوين من شركة MtGox المفلسة على المستخدمين والضحايا السابقين للمنصة.

حاليا، يحتفل مستثمرو البيتكوين عبر الإنترنت بنهاية مبيعات الحكومة الألمانية، بينما ينتقدون الدولة لمصادرة وبيع العملات الرقمية مقابل العملات الورقية.

هذا ووجه “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy”، انتقاد خفي للحكومة الألمانية يوم الجمعة، حيث غرد باللغة الألمانية قائلا:

“Du verkaufst deine Bitcoin nicht”

والتي تعني:

لا يجب عليك أن تبيع البيتكوين الخاصة بك.

ومع انتهاء عمليات البيع، يشير المحللون إلى أن سعر البيتكوين يمثل نقطة دخول جيدة للمستثمرين الجدد الأن.

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