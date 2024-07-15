نمط تراكم حيتان العملة الرقمية LINK يشير إلى توقع انعكاس كبير في سعر العملة مع ارتفاع الزخم

تشهد العملة الرقمية Chainlink (LINK) حالة من الترقب الكبير، حيث يظهر نمط تراكم الحيتان احتمالية حدوث انعكاس كبير في الأسعار.

تم العثور على دعم قوي لـ Chainlink حول مستوى 11 دولار، وقد أدى مستوى الدعم البالغ 12.2 دولار، المدعوم بنمط الوتد والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA)، إلى إنشاء منطقة تراكم قوية.

هذا الاستقرار يعززه حجم التداول اليومي، الذي يبلغ حاليا 281 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 25٪.

كما أن انتعاش البيتكوين أثر بشكل إيجابي على قطاع العملات الرقمية البديلة، مما ساهم في ارتفاع Chainlink على مدى ثلاثة أيام ليصل سعر العملة إلى قيمة تداول تبلغ 13.1 دولار.

بدأت كيانات غير محددة، يُحتمل أن تكون حيتان أو مستثمرين مؤسسات، في تجميع كميات كبيرة من عملة Chainlink (LINK).

منذ 24 يونيو 2024، قامت 93 محفظة جديدة بسحب ما يقرب من 12.75 مليون عملة LINK (بقيمة تقارب 167 مليون دولار) من منصة بينانس.

هذا النمط المتكرر من التراكم خلال فترات الركود في السوق يشير إلى ثقة قوية في آفاق العملة الرقمية LINK المستقبلية.

إذا استمر نمط الوتد في الصمود، فمن الممكن أن يرتفع سعر Chainlink بنسبة 24.6٪ ليصل إلى خط الاتجاه العلوي عند حوالي 16.34 دولار.

يتوقع المحلل “Nicu Crypto” أن تنهي عملة LINK هذا العام عند مستوى 35 دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يصل سعر LINK إلى ما بين 140 و170 دولار في منتصف وأواخر عام 2025.

إن تراكم الحيتان، إلى جانب الاتجاهات السوقية الإيجابية، يمهد الطريق لانعكاس كبير في سعر Chainlink.

ينبغي مراقبة مستوى المقاومة عند 13.5 دولار، حيث أن اختراق هذا المستوى قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر LINK.

مع استمرار تفاؤل المحللين، ينتظر حاملو عملة LINK بفارغ الصبر الحركة الصعودية التالية.

في وقت كتابة هذا المقالة، يتم تداول LINK فوق مستوى المقاومة 13.5 دولار، عند 13.88 دولار، مما قد يشير إلى الوقت المناسب لتجميع LINK، وفقا للتوقعات المذكورة أعلاه.

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