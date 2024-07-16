انتعاش سوق العملات الرقمية المشفرة مع توقف صعود البيتكوين وتراجعه بعد حركة عملات Mt.Gox

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ حيث تجاوز مستوى 65,000 دولار لأول مرة منذ أسابيع، ولكن أخبار Mt.Gox أدت إلى انخفاضه بمقدار أكثر من ألفين دولار في دقائق معدودة.

ارتفعت أسعار العديد من العملات الرقمية البديلة بشكل كبير خلال اليوم الماضي، حيث سجل معظمها نسب نمو مكونة من رقمين.

تقلبات سعر البيتكوين:

أنهت العملة الرقمية المشفرة الأكبر أسبوع العمل السابق بارتفاع، حيث استعادت جزء من خسائرها الأخيرة لتصل إلى حوالي 58,000 دولار.

كان من المتوقع أن تكون عطلة نهاية الأسبوع أقل تقلبا، إلا أن محاولة الاغتيال الفاشلة ضد المرشح الرئاسي الأمريكي المؤيد للعملات المشفرة، “دونالد ترامب”، جلبت تقلبات كبيرة.

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع بأكثر من بضعة آلاف لتصل إلى 60,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.

في يوم الاثنين، سجلت عملة البيتكوين ارتفاع أكثر إثارة للإعجاب حيث وصل سعر العملة إلى 63,000 دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال أسبوعين.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ارتفعت البيتكوين مرة أخرى لتصل إلى 65,000 دولار.

هذا الارتفاع يعني أن البيتكوين استعادت أكثر من عشرة آلاف دولار منذ انهيار 5 يوليو.

ومع ذلك، تراجعت الأسعار مجددا عندما ظهرت أخبار حول قيام الشركة المفلسة “Mt.Gox” بنقل مليارات الدولارات من البيتكوين، مما أثار رد فعل سلبي في الأسواق.

خلال ساعات قليلة، انخفضت العملة المشفرة بمقدار 2,500 دولار لتصل إلى 62,500 دولار، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 1.234 تريليون دولار، وتراجع هيمنتها على العملات البديلة إلى 51.2%.

في المقابل شهدت معظم العملات الرقمية البديلة الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبيرة تراجع اليوم بعد عدة أيام من المكاسب.

في المقابل، برزت عملة PEPE كأكبر الرابحين اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 16% خلال 24 ساعة الماضية وتجاوزت حاجز 0.000013 دولار.

كما شهدت عملتا WIF وFLOKI ارتفاعات كبيرة بنسبة 14% و13% على التوالي.

رغم هذه التقلبات، لا يزال إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة أعلى من 2.4 تريليون دولار، على الرغم من انخفاضه بمقدار 50 مليار دولار عن الذروة التي بلغها في وقت سابق من نهار اليوم.

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