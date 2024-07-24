شركة “Franklin” التي تدير أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار تعرب عن تفاؤلها بشأن سولانا SOL

أعربت شركة “Franklin Templeton Investments”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الأصول، عن موقفها المتفائل تجاه مشروع سولانا (SOL).

وقد وضح فريق العمل بالشركة الأسباب التي تجعل من سولانا لاعب رئيسي في الصناعة وكيفية تأثيرها المستقبلي في هذا المجال.

يُعتبر هذا الدعم من قبل “Franklin Templeton” محفز صعودي مهم لـ SOL.

في تغريدة نشرتها الشركة في وقت سابق اليوم، أشارت إلى وجود تطورات جوهرية من شأنها دفع صناعة العملات الرقمية المشفرة قدما.

وفقا للشركة، فإن هذه التطورات تتجاوز مجرد البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) – وهما أبرز اللاعبين في هذا القطاع.

حيث أكدت “Franklin Templeton” أن سولانا قد برزت كلاعب رئيسي في هذا المجال.

كما تعتقد شركة إدارة الأصول أن بلوكشين سولانا قد شهد زيادة في التبني وتواصل النمو والنضج.

وأشارت الشركة إلى أن سولانا تظهر نمو ملحوظ من خلال تجاوزها لعقبات التطور التكنولوجي، كما أن الشبكة تظهر إمكانات كبيرة بفضل بنيتها المتجانسة ذات الإنتاجية العالية.

جدير بالذكر أن شركة “Franklin Templeton” تُعرف بكونها واحدة من أنجح شركات إدارة الأصول المالية، حيث تمتلك أكثر من سبعة عقود من الخبرة في هذا المجال.

وقد قامت الشركة بتطوير حلول تعتمد على تقنية البلوكشين لتوفير أساليب مبسطة داخل الأسواق المالية التقليدية.

كما تُعد “Franklin Templeton” واحدة من مصدري صناديق ETF البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، بعد حصولها على الموافقة في وقت سابق من هذا العام.

قادت الشركة جولة تمويل من السلسلة A لـ Bitcoin Layer-2 blockchain Bitlayer Labs، حيث تمكنت من جمع 11 مليون دولار بتقييم 300 مليون دولار في 23 يوليو.

وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه Franklin Templeton في قطاع العملات المشفرة وحقيقة أنها تدير أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار، فإن دعمها لمشروع سولانا يعد تطور كبير.

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