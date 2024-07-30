بعد اختبار مستوى 70 ألف دولار سعر البيتكوين يتراجع إلى مستوى 67 ألف دولار: إليكم أسباب التراجع؟

انخفض سعر عملة البيتكوين بنسبة 5.7٪ خلال 12 ساعة الماضية، حيث تراجع بمقدار 4000 دولار من 70000 دولار إلى أقل من 66000 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، حيث وجد دعما عند هذا المستوى وارتد صعودا لمستوى 67 ألف دولار.

الحركة والتذبذب الأخير لم يخرج سعر البيتكوين من القناة محددة النطاق التي تشكلت في نهاية فبراير الماضي، مما يعني أنها لا تزال ضمن نطاق تحركاتها المتوقعة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

أسباب الانخفاض:

قام المحللون بفحص أسباب هذا الانخفاض المفاجئ في معنويات السوق بعد وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى خلال سبعة أسابيع.

أشار المتداول والمحلل “أليكس كروجر” إلى أن الأسعار كانت مرتفعة يوم الاثنين بعد خطاب الرئيس السابق “ترامب”، مما دفع البيتكوين للوصول إلى 70 ألف دولار، لكن سعر العملة تراجع بنسبة 5٪ بعدها بشكل مباشر.

أضاف “كروجر” أن هذا التراجع قد يكون مرتبط بأداء المرشحة الديمقراطية للرئاسة “كامالا هاريس” الجيد في استطلاعات الرأي العام.

وقال “كروجر”:

إذا كنت أحاول تبرير هذه الحركة، فسأقول إنها كانت انعكاس جزئي لأداء “كامالا” الجيد جدا في استطلاعات الرأي العام. تقدم “ترامب” يعني ارتفاع سعر البيتكوين بينما الأمر العكس تماما بالنسبة للمرشحة “كامالا”.

عامل آخر ساهم في الانخفاض هو قيام الحكومة الأمريكية بنقل حوالي 29800 بيتكوين بقيمة تقارب 2 مليار دولار في 29 يوليو.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان “دونالد ترامب” أنه لن يبيع أيا من مخزون البيتكوين الحكومي إذا تم انتخابه.

تمتلك الحكومة الأمريكية الآن 183,438 بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 12.5 مليار دولار، وفقا لشركة “Arkham Intelligence”.

تراجع سعر البيتكوين جعل أغلب العملات الرقمية البديلة تتلون باللون الأحمر أيضا وجعل القيمة الاجمالية لسوق الكريبتو تتراجع بنسبة 4% وتصل لمستوى 2.5 تريليون دولار.

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