سولانا مستمرة في منافسة الايثيريوم؟ توجهات المستثمرين تشير إلى التفاؤل بشأن SOL

يدخل سوق العملات المشفرة حقبة جديدة مع تصاعد المنافسة بين المشروعين:

الايثيريوم (ETH) وسولانا (SOL).

تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية تفوق سولانا على الايثيريوم إذا ما حدث تغير في معنويات السوق.

في هذا الصدد، ألقى “مايكل فان دي بوب”، المحلل الشهير ومؤسس شركة “MN Trading Consultancy”، الضوء على هذه المنافسة الشديدة من خلال تغريداته التي أبرزت مدى التصعيد بين سولانا والايثيريوم.

أوضح “فان دي بوب” أن أداء الإيثيريوم كان ضعيف بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الأخيرة.

للتذكير في 23 يوليو، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على عدة صناديق ETF خاصة بإيثيريوم، ولكنها لم تحقق الزخم المتوقع منذ ذلك الحين.

وفقا لشركة “SoSoValue”، شهدت صناديق ETF المتداولة في الايثيريوم تدفقات نقدية خارجية صافية بلغت حوالي 98 مليون دولار في 29 يوليو، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشهد فيه هذه الصناديق تدفقات خارجية.

كما أفادت “SoSoValue” بأن صندوق ETHE من “Grayscale” سجل تدفقات خارجية صافية بلغت 210 مليون دولار في يوم واحد، بينما شهد صندوق mini-ETF ETH من نفس الشركة تدفقات داخلية بسيطة بلغت حوالي 5 مليون دولار.

في المقابل، سجل صندوق ETHA من “BlackRock” تدفقات داخلية بلغت 586 مليون دولار، وحصل صندوق FETH من “Fidelity” على تدفقات بلغت حوالي 24 مليون دولار.

في ظل تراجع الاهتمام بالإيثيريوم، يبدو أن المستثمرين بدأوا بالاتجاه نحو سوق سولانا.

أشار “مايكل فان دي بوب” لمتابعيه البالغ عددهم 722 ألف على منصة X أن فشل صناديق ETF الخاصة بالايثيريوم يشجع المتداولين على التوجه نحو SOL.

كما كشف أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتفوق سولانا على إيثيريوم في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من أن الأداء الأخير للسوق يميل نحو هذه التوقعات، إلا أنه لا يزال من المبكر الجزم بأن SOL سيتفوق على ETH.

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