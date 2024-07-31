شركة Mt Gox تستمر في إجراء تحويلات البيتكوين وتراجع ملحوظ في أسعار البيتكوين

قامت شركة Mt.Gox مؤخرا بإجراء تحويل كبير للبيتكوين بقيمة 3.13 مليار دولار إلى عدة محافظ مختلفة، وفقا للبيانات التي قدمتها منصة Lookonchain.

شهدت معاملات منصة Mt.Gox، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أواخر مايو، زيادة ملحوظة في يوليو

ومع ذلك، يبدو أن السوق قد بالغ في تقدير التأثير السلبي المحتمل لهذه التحويلات على أسعار البيتكوين.

حيث فضل العديد من المستخدمين المتضررين في السابق والذين حصلو على تعويض، بدلا من بيع عملاتهم، نقلها إلى محافظ التخزين البارد.

تجدر الإشارة إلى أن سعر البيتكوين قُدر بـ 66,200 دولار في وقت النشر، وفقا لمنصة CoinGecko.

حتى الآن، تم توزيع أكثر من 40% من العملات الرقمية على دائني Mt.Gox.

يُذكر أن منصة Mt.Gox، التي كانت تعد المنصة الأكبر لتداول العملات المشفرة خلال ذروة نشاطها، انهارت في عام 2014 بعد تعرضها لاختراق أمني كبير أدى إلى فقدان جزء كبير من أصولها.

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