قضية الريبل وهيئة SEC تقترب من الانتهاء مع اقتراب موعد اجتماع سري مقرر في 1 أغسطس 2024

تقترب قضية الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من مرحلة حاسمة، مع تحديد اجتماع مغلق للهيئة في 1 أغسطس 2024، الساعة 2:00 ظهرا، والذي سيعقد عن بعد من مقر الهيئة في واشنطن العاصمة.

سيكون هذا الاجتماع مغلقا أمام الجمهور، ويقتصر حضوره على المفوضين ومستشاريهم وأمين سر اللجنة وأمناء التسجيل.

أكد المستشار العام للهيئة أن هذا الاجتماع سيبحث في مسائل محمية من الإفصاح العام وفقا لأحكام قانونية محددة، حيث يشمل جدول الأعمال النظر في إقامة وتسوية الدعاوى القضائية والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى حل المطالبات القضائية، ومناقشة قضايا أخرى تتعلق بالفحوصات وإجراءات التنفيذ.

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة لأنه قد يشكل نقطة تحول في النزاع القانوني المستمر بين شركة الريبل وهيئة SEC.

وتشير الطبيعة المغلقة للاجتماع إلى احتمالية تناول قضايا حساسة وحيوية قد تؤثر على تسوية القضية النهائية.

يُعتقد أن قرار الهيئة بعقد هذا الاجتماع يعكس تغييرا محتملا في الأولويات أو الاستراتيجيات المتعلقة بالقضية.

يرى الخبراء أن كلا من الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات يستعدان لمواجهة قانونية طويلة قد تتضمن استئنافات لاحقة.

في هذا السياق، دعا “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، إلى وضع لوائح أكثر وضوحا، منتقدا نهج الهيئة في تنظيم سوق العملات المشفرة.

قد يمثل الاجتماع المغلق للهيئة في الأول من أغسطس 2024 لحظة فارقة في قضية الريبل وهيئة SEC، حيث ستتم مناقشة المسائل القانونية والتنظيمية الهامة التي قد تؤدي إلى تطورات كبيرة أو حتى إلى تسوية النزاع.

ينتظر المعنيون بالقطاع نتائج هذا الاجتماع بشغف، لما قد يكون له من تأثيرات على الدعاوى القضائية المستقبلية في صناعة العملات الرقمية المشفرة.

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