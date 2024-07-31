عمليات احتيال وسرقة للعملات الرقمية بطريقة مقايضة بطاقة SIM: التفاصيل هنا

كشفت تحقيقات أجراها الباحث “ZachXBT” عن ارتباط المحتال البريطاني المدان، “غورفيندر بانغو”، المعروف بـ “Gurv”، بسلسلة من الجرائم الإلكترونية البارزة، بما في ذلك سرقة أكثر من 530 ألف دولار من خلال عمليات احتيال مرتبطة بعملات الميم القائمة على سولانا.

بدأت أنشطة “Gurv” الإجرامية بتورطه في عمليات تبادل بطاقة SIM، والتي استهدفت مشاهير مثل “سيدني سويني” و”بوب أودينكيرك”.

في 2 يوليو، تعرض حساب X الخاص بالممثلة “سيدني سويني” للاختراق عبر عملية احتيال لمبادلة بطاقة SIM.

نشر المحتال حينها رابطا لعملة ميم قائمة على سولانا، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها بشكل مؤقت ثم انهيارها بعد بيع الفريق الذي يقف خلف العملة بما قيمته 515,000 دولار من هذه العملة.

عقب ذلك، قام المخترق بالسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي وادعى زورا مسؤوليته عن اختراقات أخرى تتعلق بمشاهير مثل “هولك هوجان” و”50 سنت”.

أظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملة سولانا قبل تحويلها إلى بيتكوين وايثيريوم.

كان المجرم “Gurv” قد أدين سابقا في المملكة المتحدة بتهم تتعلق باختراق حسابات إنستغرام والابتزاز، وقد أبدى ازدراء للسلطات عندما قلل من شأن أفعاله قائلا إنها ليست جرائم حقيقية.

تؤكد رسائل على تطبيق التيليغرام ومعرفات المستخدمين المرتبطة بـ “Gurv” دوره في هذه الجرائم.

في 9 يوليو، تعرض حساب X الخاص بالممثل “بوب أودينكيرك” للاختراق بطريقة مشابهة، حيث تم نشر روابط لعملات ميم، هذه المرة باسم “KIRK” و”SAUL”، مما أدى إلى تحقيق أرباح بسيطة.

تم تحويل عائدات هذا الاختراق إلى نفس عنوان الايثيريوم المستخدم في حادثة “سيدني سويني”، والذي تم ربطه بعد ذلك بعنوان قائم على سولانا.

حاليا، تحتوي المحافظ المرتبطة بعمليات الاختراق هذه على 488,000 دولار.

يُعتقد أن بعض هذه الأموال قد تم إنفاقها على كازينوهات العملات المشفرة وبطاقات الهدايا، مما يعزز الروابط بين هذه الجرائم وشبكة الأنشطة الإجرامية لـ “Gurv”.

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