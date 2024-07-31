روسيا تتجه لتبني البيتكوين والعملات المشفرة في التجارة الدولية لتجاوز العقوبات

تبنت روسيا قانون جديد يتيح للشركات استخدام البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى في التجارة الدولية، وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بعد حربها مع أوكرانيا.

هدف القانون: تخفيف تأثير العقوبات

من المقرر أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، ويهدف إلى معالجة التأخيرات في المدفوعات الدولية مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين، الهند، والإمارات العربية المتحدة.

تعود هذه التأخيرات جزئيا إلى التحفظ الذي تبديه البنوك في هذه الدول، نتيجة للضغوط التي تمارسها الهيئات التنظيمية الغربية.

أعلنت “إلفيرا نابيولينا”، محافظ البنك المركزي الروسي وأحد المؤيدين الرئيسيين لهذا القانون، أن المعاملات الأولى باستخدام العملات المشفرة من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن البنك المركزي سيقوم بإنشاء بنية تحتية تجريبية لدعم هذه المدفوعات، رغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة حتى الآن.

أكد البنك المركزي الروسي أن التأخيرات في المدفوعات الدولية قد ساهمت في انخفاض الواردات الروسية بنسبة 8٪ خلال الربع الثاني من عام 2024.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتحول إلى العملات الشريكة وتطوير نظام دفع بديل لمجموعة “البريكس”، لا تزال العديد من المعاملات تعتمد على الدولار واليورو عبر نظام سويفت، مما يعرض البنوك لعقوبات ثانوية.

نبهت “نابيولينا” إلى تزايد خطر العقوبات الثانوية التي تزيد من تعقيد عمليات الدفع للواردات، مما يؤدي إلى تمديد سلاسل التوريد وزيادة التكاليف.

وأشارت إلى أن مخاطر العقوبات الثانوية قد تزايدت، مما يجعل مدفوعات الواردات أكثر صعوبة ويؤثر على مجموعة واسعة من السلع.

يشكل هذا القانون جزء من حزمة تشريعية أوسع تتضمن أيضا تنظيمات تتعلق بتعدين العملات المشفرة وتداول الأصول الرقمية الأخرى. ومع ذلك، فإن القانون لا يرفع الحظر الحالي المفروض على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات داخل روسيا.

أكد “أناتولي أكساكوف”، رئيس مجلس الدوما، على أهمية هذا التشريع واصفا إياه بأنه قرار تاريخي في المجال المالي.

تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، وضمان استمرارية التجارة الدولية بسلاسة.

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