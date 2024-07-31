تحديث هام من منصة بينانس بشأن عملة كاردانو (ADA) وعملات رقمية بديلة أخرى

أعلنت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم بينانس، عن قرارها بإزالة وإيقاف التداول لعدة أزواج من العملات الرقمية بناء على أحدث مراجعاتها.

من المقرر أن تتوقف هذه الأزواج عن التداول على المنصة اعتبارا من تاريخ 2 أغسطس، وتشمل أزواج التداول ما يلي:

ADA/TUSD، وAEVO/BNB، وAST/BTC، وMANTA/BNB.

كما ستقوم الشركة بإيقاف خدمات روبوتات التداول الفوري (Spot Trading Bots) اعتبارا من نفس التاريخ.

مما جاء في بيان الشركة:

ننصح المستخدمين بشدة بتحديث أو إلغاء روبوتات التداول الفوري الخاصة بهم قبل إيقاف الخدمة لتجنب أي خسائر محتملة.

شهدت عملة كاردانو (ADA) وبقية الأصول المتأثرة بهذه الإجراء انخفاض في قيمتها في 31 يوليو، وقد يكون هذا الانخفاض ناتج عن الهبوط العام في سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة الماضية وليس نتيجة لقرار بينانس.

انخفض سعر عملة البيتكوين (BTC) مؤخرا إلى ما دون 67,000 دولار، بينما تكافح عملة الايثيريوم (ETH) للبقاء عند حوالي 3300 دولار.

عادة ما تلاحظ انخفاضات كبيرة في الأسعار عندما تقوم بينانس بإنهاء خدمات التداول لأي عملة مشفرة معينة.

كان هذا هو الحال مع عملة الخصوصية مونيرو (XMR)، حيث شهدت انخفاض كبير في تقييمها بعد أن سحبت المنصة دعمها لهذه العملة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أزالت منصة بينانس عملات BarnBridge (BOND) وDock (DOCK) وMdex (MDX) وPolkastarter (POLS).

وكما كان متوقعا، شهدت هذه العملات البديلة انخفاضات كبيرة في أسعارها، حيث انهارت عملة DOCK بنسبة تقارب 50% في يوم واحد.

بالإضافة إلى إيقاف التداول لبعض الأزواج الحالية بسبب ضعف السيولة وأسباب أخرى، تقوم بينانس بشكل منتظم بإدخال أزواج تداول جديدة لمستخدميها.

وأعلنت الشركة عن إتاحة أزواج جديدة على أقسام الهامش المتقاطع والهامش المعزول تشمل CKB/USDC، وIO/USDC، وEOS/USDC، وLDO/USDC، وJTO/USDC، وOMNI/USDC، وMANTA/USDC، وSTX/USDC، وPIXEL/USDC.

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