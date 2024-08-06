تراجع البيتكوين بعد حدث الانقسام في مكافأة التعدين: هل نحن على وشك تكرار سيناريو 2015-2017؟

أثار حدث الانقسام الأخير في مكافأة تعدين البيتكوين اهتمام كبير بين مجتمع العملات المشفرة، حيث لاحظ المحللون تشابه في تحركات الأسعار مع تلك التي حدثت خلال دورة الانقسام بين عامي 2015 و2017.

الاتجاهات التاريخية ومعنويات السوق:

في عام 2015، شهدت عملة البيتكوين انخفاض ملحوظ في السعر بعد وقت قصير من حدث الانقسام.

ويبدو أن هذا النمط يتكرر بعد الحدث الأخير، حيث انخفض سعر البيتكوين بشكل مشابه لما حدث في الدورات السابقة.

خلال دورة 2015، تراجع سعر البيتكوين من حوالي 650 دولار إلى حوالي 450 دولار في غضون أسابيع قليلة بعد حدث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين.

ومع ذلك، كان هذا الانخفاض بداية لمسار صعودي كبير، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 20,000 دولار بنهاية عام 2017.

في الوقت الحالي، تشهد عملة البيتكوين انخفاض حاد مماثل، مما أثار تكهنات بأننا قد نكون على أعتاب انتعاش مشابه لذلك الذي حدث في عام 2017.

تلعب معنويات السوق دور حاسم في تحركات أسعار البيتكوين.

غالبا ما يؤدي رد فعل المستثمرين على التغيرات في الأسعار إلى زيادة التقلبات.

يرى العديد من المحللين أن الانخفاض الحالي يعكس مزيج من عمليات جني الأرباح وتصحيحات السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل الاقتصادية العامة على ثقة المستثمرين وتوجهاتهم.

تشير دورة السوق الصاعدة 2015-2017 إلى نمط من الانتعاش التدريجي بعد الانخفاض الأولي الذي حدث بعد الانقسام.

وإذا تكررت هذه الدورة، فقد نشهد انتعاش مشابه في الأشهر المقبلة.

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