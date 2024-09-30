رحيل مطور آخر من مشروع كاردانو: ماذا يحدث لعملة ADA؟

أعلن المطور “فلاديمير كالنيتسكي”، الذي ساهم في تطوير مكتبة معاملات كاردانو (CTL)، عن مغادرته المشروع، مما يشكل رحيل آخر كبير عن نظام كاردانو البيئي.

يثير هذا الخروج تساؤلات حول قدرة المنصة على جذب المواهب والاحتفاظ بها في قطاع البلوكشين سريع التغير.

لماذا ترك “كالنيتسكي” كاردانو؟

بالرغم من خبرته الكبيرة في العمل مع نظام “PureScript” الخاص بكاردانو، أوضح “كالنيتسكي” أنه فقد شغفه بالبرمجة الوظيفية، خصوصا باستخدام لغة “هاسكل”، التي تعتبر أساسية في تطوير كاردانو.

أشار إلى أن “هاسكل”، على الرغم من مرونتها وقوتها، تمثل عائق كبير لجذب مطورين جدد، مما يعكس إحباطات أخرى عبر عنها بعض أفراد المجتمع.

يتزايد فقدان الاهتمام بكاردانو بين المطورين، سواء كانوا مبتدئين أو مخضرمين، بسبب التعقيد المتأصل في “هاسكل” وجاذبيتها المحدودة خارج الأوساط الأكاديمية.

ويعزو الكثيرون هذه التحديات إلى افتقار “هاسكل” لجاذبية واسعة مقارنة بمنصات أخرى مثل الايثيريوم، التي تعتمد على EVM (الآلة الافتراضية للايثيريوم) ولديها قاعدة مطورين أكبر بكثير وسوق أوسع.

هذا وعبّر مطور بلوكتشين آخر وهو “هينسون وونغ”، عن آراء مشابهة، مشيرا إلى أن الأدوات المحيطة بـ “هاسكل” ونموذج UTXO الخاص بكاردانو تعيق التبني الأوسع.

بالمقارنة مع الايثيريوم، يُعتقد أن تكاليف تطوير تطبيقات DeFi على كاردانو أعلى بكثير، مما يعزز التحديات التي تواجه المنصة في المنافسة مع منصات البلوكشين الأخرى.

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