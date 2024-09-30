شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم.. البيتكوين تتجاوز 64 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر سوق العملات المشفرة مشاعر مختلطة يوم الاثنين 30 سبتمبر، حيث سجلت أعداد متساوية تقريبًا من العملات المشفرة مكاسب وخسائر، وشهدت البيتكوين انخفاضًا بنسبة 1.94 في المائة في البورصات الدولية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظلت العملة المشفرة الرائدة قريبة من علامة 65000 دولار، حيث تم تداولها عند 64452 دولارًا، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وسجل الإيثر انخفاضًا في السعر بنسبة 1.52 في المائة في البورصات العالمية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر ETH يتداول عند 2630 دولارًا وفقًا لـ CoinMarketCap.

وشهدت Tether وCardano وTron وAvalanche وChainlink وPolkadot خسائر يوم الاثنين إلى جانب Bitcoin وEther، كما سجلت Stellar وCronos وCosmos وPolygon وBitcoin SV انخفاضات في الأسعار.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.70 في المائة في آخر 24 ساعة، وبذلك، وصلت قيمة القطاع إلى 2.27 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap،

من ناحية أخرى، تشمل العملات المشفرة التي تمكنت من تسجيل مكاسب Binance Coin وSolana وRipple وDogecoin وShiba Inu، كما سجلت Near Protocol وLeo وDia وDogefi وBitcoin Hedge وNano Dogecoin أرباحًا صغيرة.

وفقًا لمحللي السوق، سيشهد سوق العملات المشفرة الأوسع انتعاشًا في الأيام المقبلة.