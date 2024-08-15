شركة Crypto.com تؤمن شراكة تاريخية مع دوري أبطال أوروبا UEFA

أعلنت شركة تداول العملات المشفرة Crypto.com، ومقرها سنغافورة، عن شراكة تاريخية مع دوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، لتصبح بذلك أول منصة للعملات المشفرة تتعاون مع هذه المسابقة الرياضية المرموقة.

وفقا للإعلان الرسمي، ستعمل Crypto.com كراع عالمي رسمي لدوري أبطال أوروبا بموجب اتفاقية تمتد لعدة سنوات، ما يجعلها الشريك الأول والحصري في قطاع العملات المشفرة لهذه البطولة.

تتضمن الشراكة عمليات تنشيط داخل الملعب، وتكاملات للبث المباشر، وحملات إعلانية مبتكرة تهدف إلى تعزيز تفاعل المشجعين مع كرة القدم والعملات المشفرة.

علق “ستيفن كاليفويتز”، كبير مسؤولي التسويق في Crypto.com، قائلا:

تمثل هذه الشراكة الحصرية مع واحدة من أكثر الدوريات شهرة في العالم، دوري أبطال أوروبا، خطوة مهمة في مسيرتنا لتعزيز تواصلنا مع المستهلكين من خلال الأحداث الرياضية العالمية. لقد نجحنا في بناء مجتمع وعلامة تجارية لـ Crypto.com من خلال تقديم لحظات وأحداث مبتكرة تميزنا عن الآخرين.

وأشار “كاليفويتز” إلى أن هذه الشراكة ستساعد في توسيع قاعدة معجبي Crypto.com من خلال التفاعل مع عشاق الرياضة حول العالم.

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