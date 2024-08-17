صندوق التقاعد الكوري يستثمر 34 مليون دولار في شركة “MicroStrategy” للتعرض للبيتكوين

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في كوريا الجنوبية (NPS) عن استثمار كبير في شركة “MicroStrategy”، حيث اشترت الهيئة أسهم بقيمة 34 مليون دولار.

قامت (NPS)، التي تُعد واحدة من أكبر أنظمة التقاعد العامة في العالم، بشراء 24,500 سهم بسعر 1,377.48 دولار للسهم الواحد.

وتمت عملية الشراء هذه قبل تقسيم أسهم “MicroStrategy” بنسبة 10 مقابل 1 الذي تم في وقت سابق من هذا الشهر.

الآن، يمتلك صندوق التقاعد 245,000 سهم، بقيمة تقارب 32.32 مليون دولار بناء على أحدث إغلاق للأسهم.

زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة:

لم يقتصر استثمار NPS في القطاع الرقمي على “MicroStrategy” فقط، بل امتد ليشمل أسهم شركة كوين بيس، إحدى الشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة.

يمتلك الصندوق التقاعدي الآن 229,807 سهم في كوين بيس، بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.

بدأت NPS في شراء حصصها في كوين بيس منذ عام 2023، مع استثمار أولي بلغ 282,673 سهم بسعر 70.5 دولار للسهم الواحد.

هذا التحرك يعكس الاهتمام المتزايد لدى NPS بالأصول الرقمية.

أصبحت “MicroStrategy” تحمل رمزية كبيرة متعلقة بالبيتكوين بسبب استثماراتها الكبيرة في العملة المشفرة البيتكوين.

يجذب هذا الارتباط المستثمرين الراغبين في التعرض غير المباشر للبيتكوين، مما يجعل أسهم الشركة خيارا مفضل للمؤسسات الكبيرة مثل هيئة التقاعد NPS.

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