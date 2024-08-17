إزالة تفويض ETF سولانا شركة VanEck و21Shares من الموقع الالكتروني لبورصة شيكاغو

تمت إزالة مستندات صندوق ETF سولانا الخاص بشركتي VanEck و21Shares من موقع Cboe الإلكتروني، حيث لم تعد الروابط المباشرة للتقارير SR-CboeBZX-2024-066 وSR-CboeBZX-2024-067 متاحة ضمن قسم تغييرات قواعد BZX المعلقة.

أثار هذا الاختفاء تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الطلبات قد تم سحبها أو إذا كانت تواجه تحديات أخرى.

عملية تقديم الطلبات والإشعارات المفقودة:

قدمت “VanEck” و”21Shares” التماسات وفقا للنموذج 19b-4 في 8 يوليو، بعد أن أرسلتا وثائق S-1 الخاصة بهما في يونيو.

تُعد هذه النماذج ضرورية لعملية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة.

يوضح نموذج S-1 طلب الصندوق، بينما يهدف نموذج 19b-4 إلى إبلاغ لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتغيير المقترح في القواعد من قبل منظمة ذاتية التنظيم.

بعد تقديم نموذج 19b-4، تفتح هيئة الأوراق المالية والبورصات عادة نافذة مراجعة تستمر لمدة 240 يوم.

ومع ذلك، لم تصدر لجنة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن أي إشعارات تقديم لصناديق ETF سولانا.

غياب هذه الإشعارات، بالتزامن مع إزالة المستندات من موقع Cboe الإلكتروني، أثار تكهنات حول احتمالية سحب الطلبات.

هذا الوضع أنشأ حالة من عدم اليقين بين المستثمرين حول مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة هذه.

كانت شركتا VanEck و21Shares تأملان في الاستفادة من الاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة.

ومع ذلك، يشير خبراء مثل “كاتالين تيشهاوزر” من بنك Sygnum إلى أن الموافقة على صندوق ETF سولانا قد لا تتم قبل عام 2026.

ويعود ذلك إلى انخفاض الطلب على هذه الصناديق بين المستثمرين التقليديين وطول العمليات التنظيمية.

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