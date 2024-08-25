عملة TON تسجل انخفاض بنسبة 17% بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام في فرنسا

وفقا للتقارير، تم اعتقال “دوروف”، المؤسس والرئيس التنفيذي للتيليغرام، مساء يوم أمس السبت بعد وصوله إلى فرنسا على متن طائرته الخاصة.

وقد أوردت وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات متعلقة بأنشطة غير قانونية مرتبطة بتطبيق المراسلة الشهير تيليغرام.

نقل موقع “TF1info” الفرنسي عن مصادر غير مسماة أن “دوروف” تم اعتقاله في مطار “لو بورجيه”، الذي يقع شمال شرق باريس.

ورغم أن “دوروف” يحمل جوازات سفر فرنسية وإماراتية، أكدت السفارة الروسية أنها باشرت باتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الوضع.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن اعتقال “دوروف” قد يكون مرتبطة بأنشطة مشبوهة مرتبطة باستخدام تطبيق تيليجرام، وتشمل هذه الأنشطة المزعومة جرائم تتعلق بالإرهاب، وتجارة المخدرات، والتواطؤ، والاحتيال، وغسيل الأموال.

وفي سياق متصل، تأثرت عملة (TON)، التي تربطها علاقات تاريخية وتعاون وثيق مع تيليغرام، بشكل كبير بعد انتشار الخبر.

شهدت العملة انخفاض حاد من 6.75 دولار إلى أقل من 5.5 دولار في غضون أقل من 12 ساعة.

وتُظهر البيانات من CoinGecko أن العملة انخفضت حاليا بنسبة 17% خلال اليوم.

هذا التراجع الكبير يعكس مدى تأثير الأخبار السلبية المتعلقة بتيليغرام على الأسواق المالية المرتبطة بها، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العملة.

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