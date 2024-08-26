تفاصيل اعتقال مؤسس تطبيق التيليغرام ورد فعل من العديد من الشخصيات

شهدت قضية اعتقال “بافيل دوروف” في فرنسا جدلا واسع، حيث انضمت مجموعة من الشخصيات العامة المؤثرة لدعمه والتحذير من تداعيات هذا الاعتقال على حرية التعبير.

من بين هؤلاء الشخصيات “إيلون ماسك”، “روبرت ف. كينيدي”، “فيتاليك بوتيرين”، و”تاكر كارلسون”.

تفاصيل الاعتقال:

تم اعتقال “بافيل دوروف”، مؤسس تطبيق تيليغرام، في فرنسا بتهمة عدم تعديل المحتوى المتداول عبر تطبيقه.

وفقا للتقارير الإعلامية، يواجه “دوروف” اتهامات خطيرة تشمل غسيل الأموال، التواطؤ في الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، مما قد يعرضه لعقوبة تصل إلى 20 عام من السجن.

تسبب هذا الاعتقال في هزة قوية داخل مشروع “Toncoin” المرتبط بتطبيق تيليغرام، حيث انخفضت قيمة العملة المشفرة TON بنسبة تتجاوز 20% فور انتشار الخبر لترتد بعدها وتتعافى تدريجيا وتتداول في وقت نشر هذه المقالة بسعر 5.8 دولار.

أكد الفريق العامل في مشروع “Toncoin” دعمهم الكامل لـ “دوروف” ولقيم حرية التعبير، مشيرين إلى أن مجتمع TON يظل قوي ويعمل بكامل طاقته.

وأعربوا عن إيمانهم الراسخ بقيم “دوروف” في تعزيز الإنترنت المفتوح واللامركزي، مؤكدين أن جهوده ستستمر في إلهام الملايين.

إيلون ماسك، المعروف بدعمه لحرية التعبير، كان من أوائل المؤيدين لـ “دوروف”، حيث نشر تغريدة دعم مع هاشتاغ “#FreePavel”. وأضاف لاحقا تعليق ساخر يعكس قلقه من تزايد الرقابة في أوروبا.

“روبرت ف. كينيدي”، الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي مؤخرا وأعلن دعمه لـ “دونالد ترامب”، أعرب عن أهمية حماية حرية التعبير في هذا السياق.

وأشار “تاكر كارلسون”، الصحفي والمعلق السياسي الأمريكي، إلى أن اعتقال “دوروف” لم يأتِ من روسيا أو “بوتين”، بل من دولة غربية حليفة للولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على التهديد المتزايد لحرية التعبير في العالم الغربي.

من جانبه، عبر “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للإيثيريوم، عن قلقه العميق إزاء هذا الاعتقال، موضحا أن التهم الموجهة لـ “دوروف” تبدو مثيرة للقلق وتشير إلى تهديدات مستقبلية لحرية البرمجيات والاتصالات في أوروبا.

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