مؤتمر webX اليابان: محافظ أوساكا يتوقع تآزر قوي بين Expo Osaka وWebX في عام 2025

في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، أرسل “هيروفومي يوشيمورا” حاكم أوساكا، رسالة عبر الفيديو إلى مؤتمر Web3 الدولي “WebX”، الذي نظمته وأدارته شركة CoinPost Inc، تحت رعاية اللجنة التنفيذية لـ WebX.

في كلمته، أعرب المحافظ “يوشيمورا” عن ترحيبه الكبير بعقد جلسة WebX في أغسطس خلال فعاليات معرض EXPO 2025 Osaka-Kansai Expo، الذي سيقام في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2025.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا الحدث إلى تفاعل مثمر بين المطورين من جميع أنحاء العالم في مجالات الويب 3 والتكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يسهم في إحداث ابتكارات تُسهم في حل القضايا الاجتماعية المعاصرة.

وأكد المحافظ “يوشيمورا” أن المعرض سيكون دافع قوي لتحويل أوساكا إلى مدينة مالية دولية، متطلعا إلى أن يكون التآزر بين معرض EXPO وWebX حدث عالميا يساهم في تعزيز مكانة أوساكا على الساحة الدولية.

أوساكا: التطلع للتحول لمدينة مالية دولية

تعمل ولاية أوساكا بشكل مكثف على إنشاء بيئة ملائمة لتصبح مركز مالي دولي، بهدف جذب الشركات الرائدة محليا وعالميا وتأسيس مركز للتكنولوجيا المالية.

وأشار المحافظ “يوشيمورا” إلى أهمية تعزيز البنية التحتية المالية، التي تُعد بمثابة شريان الحياة للاقتصاد، مشددا على ضرورة بذل الجهود لجذب الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال.

بالاضافة إلى ذلك، حصلت المدينة على اعتماد من الحكومة اليابانية كمنطقة خاصة لإدارة الأصول، مما يتيح للشركات الأجنبية الحصول على التراخيص اللازمة وتسهيل الإجراءات الإدارية عند دخولها السوق اليابانية.

وهو الأمر الذي من المتوقع أن ينشئ بيئة أعمال تنافسية على المستوى العالمي ويعزز الابتكار من خلال التعاون بين الشركات المتمركزة في أوساكا ونظيراتها الأجنبية.

هذا ووجه المحافظ “يوشيمورا” دعوة للحضور بزيارة أوساكا بالتزامن مع انعقاد WebX في أغسطس المقبل، للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بشكل مباشر والمساهمة في إثارة الابتكار في أوساكا.

وأكد المحافظ بقوله:

أوساكا ترحب بالشركات التي تهدف إلى مواجهة التحديات في مجالات Web3

رؤية لمستقبل مستدام:

يُعد “معرض EXPO 2025 Osaka/Kansai Expo” منصة عالمية تشارك فيها 160 دولة و25 منظمة دولية، إلى جانب شركات ومنظمات غير حكومية ومجموعات من المواطنين، لتبادل الجهود نحو بناء مجتمع مستقبلي تزدهر فيه الحياة.

يهدف المعرض إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل ما بعد ذلك.

واعتبارا من أكتوبر 2024، ستبدأ خدمة المحفظة الرقمية للمعرض، بهدف تعزيز الفهم حول المدفوعات غير النقدية، وبناء زخم إيجابي قبل انطلاق المعرض، وتعميق فهم القضايا الرئيسية مثل الرقمنة والعمل من أجل المستقبل.

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