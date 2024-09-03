شركة Polygon تطلق تجربة صوت حي بزاوية 360 درجة في حدث AFTER 2049 (مؤتمر Token2049)

أعلنت TOKEN2049، أكبر مؤتمر عالمي مختص بتقنيات الويب 3، عن تعاونها مع شركة “Polygon Productions”، الرائدة في مجال الصوت المكاني، لإطلاق تجربة فريدة خلال حدث AFTER 2049، الحدث الرسمي الذي يسبق سباق الفورمولا 1 في سنغافورة هذا العام.

تهدف “Polygon Productions” إلى إعادة تعريف تجربة الموسيقى الحية عبر استخدام تقنية الصوت المكاني، حيث ستدمج بين الصوت ثلاثي الأبعاد والإضاءة المتزامنة لإنشاء تجربة حسية غامرة، في أول ظهور لها في سنغافورة.

سيقام هذا الحدث في يوم الجمعة 20 سبتمبر في “SkyPark Observation Deck” في “Marina Bay Sands”، ويمتد إلى مطعم CÉ LA VI وصالة النادي، مما يوفر إطلالات بانورامية على سباق الفورمولا 1 الليلي من الطابق 57.

سيوفر الحدث تجربة سمعية وبصرية متكاملة للضيوف، وهم نخبة من صناع القرار والمبتكرين من مختلف المجالات التقنية والثقافية والموسيقية.

بفضل تقنية الصوت بزاوية 360 درجة من Polygon Productions، ستشارك الفرقة الثلاثية الحائزة على جوائز WhoMadeWho في الحدث لأول مرة في سنغافورة، إلى جانب “دي جي” والمنتج الجنوب أفريقي “Da Capo”، بالإضافة إلى عروض من ANONM، Leon، Milam، وMo-Shi.

تقدم Polygon Productions تقنية صوتية مبتكرة تعتمد على نظام مكبرات صوت L-ISA من L-Acoustics، والتي توزع الموسيقى بشكل محيطي حول الجمهور.

وقد تم اعتماد هذه التقنية من قبل فنانيين عالميين مثل deadmau5 وKaty Perry، حيث تستخدمها Polygon Productions لتقديم تجارب موسيقية حية غير مسبوقة، وسيكون حدث AFTER 2049 من أبرز تلك المناسبات.

وعلق “نيكو إليوت”، الرئيس التنفيذي لشركة Polygon Productions، قائلا:

نحن متحمسون لإحضار نظام الصوت المكاني الغامر إلى حدث AFTER 2049. تشترك Polygon Productions وTOKEN2049 في شغف مشترك بالتكنولوجيا والابتكار وتجاوز الحدود التقليدية. نحن نفعل ذلك من خلال الصوت. ومع مشاركة فرق مثل WhoMadeWho وDa Capo، سيكون هذا الحدث ليلة لا تُنسى.

وأضاف “رافائيل ستراوتش”، مؤسس TOKEN2049:

مع انضمام Polygon Productions، سيصبح AFTER 2049 أكثر من مجرد حفل؛ بل هو نظرة إلى مستقبل الترفيه الحي. نحن فخورون بتقديم هذه التجربة السمعية البصرية الفريدة لضيوفنا، وسط مناظر أفق سنغافورة الخلابة مع انطلاق جولات تدريب الفورمولا 1.

يتمتع حدث AFTER 2049 برعاية مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والبلوكشين، مثل Hibachi، WSPN، MEET48، NEAR، Core، Gnosis Pay، Haust، 1inch، Chromia، MetaComp، Rowan Energy، MANTRA، Creditcoin، شبكة GOAT، Orderly Network، Starknet Foundation، Incentiv، TrinityPad، Telos Foundation، C2 Ventures، peaq، وBOB: Build on Bitcoin.

تم بيع الدفعة الأولى من التذاكر في غضون ثلاث ساعات فقط.

وتم إطلاق الدفعة الثانية في 26 أغسطس، حيث بيعت التذاكر خلال دقائق معدودة.

وستتوفر الدفعة الأخيرة من التذاكر في 12 سبتمبر عبر موقع “Resident Advisor”، ومن المتوقع أن تنفد بسرعة نظرا للطلب الكبير.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالحدث من الرابـــــــــــــط