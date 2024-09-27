شركة "Robinhood" تخطط لدخول سوق العملات المستقرة: هل يمكنها تحدي Tether؟

تخطط شركة “Robinhood” لدخول سوق العملات المستقرة، وذلك وفقا لتقرير جديد نشرته وكالة “بلومبرغ”، لكنها لم تعلن عن أي خطط قريبة.

رغم انطلاقتها في سوق السمسرة الأمريكية، فإن “Robinhood” وسعت نشاطها في سوق العملات المشفرة، حيث حققت إيرادات كبيرة من هذه المعاملات في الربع الثاني من 2024.

تُظهر خططها المحتملة في إطلاق عملة مستقرة منافسة لشركة “Tether”، الرائدة في السوق، أنها تهدف إلى الاستفادة من تنظيم سوق الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي.

هذه الخطوة قد تُحدث تغييرات كبيرة في قطاع العملات المستقرة عالميا.

وللعلم وعلى عكس البيتكوين والعملات المشفرة المتقلبة الأخرى، فإن العملات المستقرة هي عملات رقمية لامركزية مرتبطة إما بالعملات أو أصول مادية أخرى أو بكليهما.

وهذا يجعلها مستقرة للغاية – ومن هنا جاء اسم العملة المستقرة.

في حين ترفض المؤسسات المالية السائدة غالبا تبني العملات المشفرة، إلا أن العديد من هذه المؤسسات تبنت بالفعل العديد من العملات المستقرة بسبب مزاياها في التسويات السريعة وقلة الرسوم.

اقرأ أيضا:

الإيثيريوم ترتفع بنسبة 188% في أحد المقاييس الرئيسية مع اقتراب السعر من 2700 دولار

رئيس بينانس السابق “CZ” سيُطلق سراحه قبل الموعد المحدد

