شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. البيتكوين يواصل تحقيق مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر الرسم البيانى للعملات المشفرة بشكل عام مكاسب أكثر من الخسائر يوم الأربعاء 25 سبتمبر، حيث عكست بيتكوين مكسبًا بنسبة 6.14 في المائة في البورصات الدولية خلال آخر 24 ساعة.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة بيتكوين تتداول عند 64380 دولارًا في البورصات الدولية، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وعكست عملة إيثريوم خسائر طفيفة وتقدر قيمة ETH بنحو 2631 دولارًا، وسجلت Binance Coin وRipple وDogecoin وCardano وTron وAvalanche مكاسب يوم الأربعاء إلى جانب Bitcoin.

كما وجدت شيبا إينو، وبولكادوت، وليو، ولايتكوين، وكرونوس، وكوزموس، وبوليجون، وبيتكوين إس في، ونيو كوين طريقها إلى جانب الربح من مخطط العملات المشفرة يوم الثلاثاء.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.89 في المائة في آخر 24 ساعة، وبهذا، بلغ تقييم قطاع العملات المشفرة 2.26 تريليون دولار، وفقًا لما أظهره موقع كوين ماركت كاب.

وانضمت Solana وUSD Coin إلى ETH في جانب الخسارة من مخطط العملات المشفرة. كما شهدت Stellar وZcash وIota وQtum وStatus انخفاضات في الأسعار.

وقال إيدول باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودريكس، لـ Gadgets360: "مع خفض البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين لأسعار الفائدة، تشهد سوق العملات المشفرة تدفقات كبيرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بتحسن المشاعر الاقتصادية".