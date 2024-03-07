قضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك "أعاده الله على سيادته والشعب المصري العظيم والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات".

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على فخامته بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لتحقيق التنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة سيادته الحكيمة".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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