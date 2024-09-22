النزلات المعوية في أسوان.. المحافظ يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صحة الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب الحالة المرضية.

خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد المحافظ أن الأمور في أسوان مستقرة والحالة الصحية تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب في رياض الأطفال اليوم تجاوزت 90%.

وأضاف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن جميع المدارس ستفتح أبوابها غدًا الأحد مع بداية العام الدراسي الجديد دون أي مشكلات.

وأوضح المحافظ أن الحالات المرضية التي ظهرت مؤخرًا تتركز في منطقتين فقط بالمحافظة، وأنها عبارة عن حالات إصابة بميكروبات معوية وليست أمراضًا وبائية أو مستوطنة.

وأكد كمال أن المحافظة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات المرضية، وأن الوضع تحت السيطرة. ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

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