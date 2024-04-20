بقيمة 35 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهم 70 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية، وتقدر قيمتها المالية بـ 35 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية – أبو صوير - فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – بندقية خرطوش.

وتم ضبط 4 متهمين، بحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.