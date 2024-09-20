تعرف على نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيحة تنسيق الشهادات الفنية 2024 وفيما يلي نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات 2024:
معهد فني صحى طنطا 98.96
معهد فني صحى المنصوره 98.62
معهد فني صحى بنها 98.45
معهد فني صحى الزقازيق 98.44
معهد فني صحى الوادي الجديد 98.28
معهد فني صحى امبابة 98.27
تجارة كفر الشيخ 98.10
معهد فني صحى بنى سويف 98.10
فنى صحي جنوب الوادي 98.01
معهد فني صحى اسوان 97.93
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 97.83
تجارة دمنهور 97.76
تجارة أسيوط 97.76
تجارة بور سعيد 97.76
تجارة دمياط 97.76
تجارة المنصورة 97.76
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 97.76
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 97.75
تجارة طنطا 97.75
تربية طنطا 97.75
تجارة الإسكندرية 97.75
تجارة مدينة السادات 97.67
تجارة السويس 97.67
تجارة انتساب موجه أسيوط 97.67
تربية كفر الشيخ 97.66
تجارة انتساب موجه دمياط 97.59
تجارة انتساب موجه دمنهور 97.59
تجارة انتساب موجه المنصورة 97.59
تجارة انتساب موجه بور سعيد 97.59
تجارة الزقازيق 97.59
تجارة أسوان 97.59
تجارة سوهاج 97.59
تجارة جنوب الوادي 97.59
تربية حلوان 97.58
تجارة المنوفية بشبين الكوم 97.58
تجارة انتساب موجه طنطا 97.58
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 97.50
تجارة بنها 97.50
تجارة العريش 97.50
تجارة انتساب موجه الزقازيق 97.41
تجارة بني سويف 97.41
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 97.41
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 97.41
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 97.41
تربية مدينة السادات 97.41
تجارة القاهرة 97.41
تجارة عين شمس 97.33
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 97.33
تجارة انتساب موجه أسوان 97.33
تربية سوهاج 97.32
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 97.32
تجارة انتساب موجه بنها 97.31
تجارة و إدارة أعمال حلوان 97.25
تجارة انتساب موجه العريش 97.24
تجارة انتساب موجه بني سويف 97.24
تجارة انتساب موجه السويس 97.24
تجارة انتساب موجه القاهرة 97.24
تجارة انتساب موجه عين شمس 97.24
تجارة انتساب موجه سوهاج 97.24
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 97.24
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 96.03
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 95.38
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 95.17
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 95.00
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 94.65
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 93.96
الفني التجارى بالروضه 93.44
الفني التجارى بدمنهور 91.90
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 91.03
الفني التجارى ببنها 90.51
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 89.82
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 89.66
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 89.31
الفني التجارى بالاسكندريه 89.25
الفني التجارى بطنطا 88.27
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 87.93
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 87.93
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 87.06
الفني التجارى بشبرا 86.72
الفني التجارى بالمطريه 86.55
الفني التجارى باسوان 86.55
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 86.37
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 86.37
الفني التجارى باسيوط 86.20
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 85.86
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 85.68
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 85.68
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 85.34
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 85.33
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 85.26
الفني التجارى بالزقازيق 84.83
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 84.65
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 84.48
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 84.31
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 83.79
الفني التجارى بالمنصوره 83.44
الفراعنة العالي إدارة أعمال 83.44
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 83.28
الفني التجارى بقنا 83.10
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 82.93
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 82.75
الفني التجارى بالعريش 82.58
الفني التجارى بالمحله الكبرى 82.41
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 81.89
العالي حاسبات و نظم تجمع أول 81.89
الفني التجارى بدمياط 81.72
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 81.55
الفني التجارى بسوهاج 81.03
الفني التجارى بقويسنا 80.51
نظم معلومات ادارية قطاميه 80.51
الفني التجارى ببور سعيد 80.34
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 80.34
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 79.82
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 79.65
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 79.13
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 79.13
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 78.62
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 78.27
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 78.27
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 78.27
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 77.93
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 77.58
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 77.41
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 77.24
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 77.24
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 75.69
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 75.68
المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 75.66
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 75.51
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 75.17
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.67
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 74.48
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 73.79
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 73.36
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 72.75
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 72.59
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 72.58
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 71.72
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 71.21
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 71.03
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 70.51
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 68.97
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 66.20
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 63.96
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 60.00
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 60.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 60.00
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 60.00
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 60.00
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 60.00
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 60.00
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 60.00
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 60.00
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 60.00
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 60.00
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 60.00
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 60.00
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 60.00