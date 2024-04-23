جلب الحبيب ورد المطلقة.. تفاصيل سقوط دجالين بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والترويج لجلب الحبيب ورد المطلقات في بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام شخصين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.