بـ"بوكيه ورد".. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت كارمن مجموعة صور لها وهي تحمل بوكيه ورد، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتنال إعجاب متابعيها ومحبيها.

وتفاعل المعجبين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا روحي على أجمل فنانة"، "ينهاري على حلاوتك"، "ورد شايل ورد"، "جميلة صورك".

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وكانت الفنانة كارمن سليمان، طرحت فيديو كليب لأحدث أغنياتها، والتي تحمل إسم "بكائيات"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، إخراج ساندي.

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