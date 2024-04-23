الأسواق خالية.. إشادة برلمانية بمقاطعة أهالي محافظة بورسعيد شراء الأسماك لارتفاع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بحملة مقاطعة أهالي محافظة بورسعيد الباسلة؛ شراء الأسماك، احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار، معرباً عن ثقته التامة في قدرة أهالي بورسعيد على تحقيق نجاحات كبيرة في خفض أسعار الأسماك.

وأكد المير، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة في ملف خفض أسعار السلع يتطلب نشر هذا الوعي من أهالي محافظة بورسعيد في جميع المحافظات، موجهاً تحية قلبية إلى بورسعيد الذين جعلوا أكبر سوق للأسماك خالية من المشترين ولا يوجد بها سوى بائعي السمك.

ووجه المير التحية والتقدير إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تضامنه مع أهالي المحافظة في حملة المقاطعة، بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك، زيارة سوق السمك، مشيراً إلى أن "اللواء عادل الغضبان كان في جولة وفي اتجاه سوق السمك، والتجار قالوا له تفضل، فقال لهم، لأ، أنا مش داخل السوق إلا أما تخفضوا الأسعار".

وناشد المهندس حسن المير جميع المواطنين بمختلف المحافظات، اتخاذ أسلوب أهالي محافظة بورسعيد منهاج عمل بمقاطعة أية سلع يتم رفع أسعارها دون مبرر، مؤكداً أن هذا الأسلوب يحقق جميع أهدافه وفي مقدمتها عودة الاستقرار إلى أسعار مختلف السلع، كما أنه يعد دعماً حقيقياً لجهود الدولة في الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع.