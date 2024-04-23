تحذير من البيئة للمواطنين بشأن "جودة الهواء" لمدة 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة، بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال الفتره من ٢٣ - ٢٥ أبريل الجاري، انخفاض جودة الهواء نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب وجود مصادر تلوث طبيعية متمثلة في أتربة ورمال مثارة على شمال البلاد وتكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس ليلاً، ومتوقع أن تكون الرياح جنوبية خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.