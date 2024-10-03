سام مرسي يعلق على استبعاده من قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، على استبعاده من معسكر منتخب مصر، لشهر أكتوبر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وأكد سام مرسي في تصريحات لبرنامج في الاستاد على قناة المحور، أنه حزين للغاية من قرار حسام حسن باستبعاده من قائمة منتخب مصر.

وأوضح "مرسي"، أنه قادر على اللعب أساسيا رفقة منتخب مصر حتى قبل صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه.

وأتم تصريحاته: "مستعد في أي وقت للعب رفقة الفراعنة حال تلقى دعوة خلال الفترة المقبلة، وأحلم بالتواجد مع مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة".

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