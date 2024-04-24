نهشها الكلاب وفظائع أخرى.. مأساة طفلة في واقعة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

انتشر في العراق خبر مأساوي عن وفاة طفلة صغيرة في مدينة النجف في ظروف غامضة.

أفادت العائلة بأن الطفلة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة وقد أسفر ذلك عن وفاتها، إلا أن التحقيقات الطبية الشرعية كشفت عن فظائع أخرى، حيث أظهرت الفحوصات أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء الجنسي من قِبَلِ خالها.

تلا ذلك انتشار صورة الطفلة على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بتفاصيل مروعة عن الجريمة، حيث أشارت التعليقات إلى أن الجاني قد قطع جسدها بلا رحمة باستخدام السكاكين.

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