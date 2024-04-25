"هتك عرض وفيديو جنسي".. إحالة 5 متهمين بالاعتداء على مواطن بأبوالنمرس للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 5 متهمين من محافظة قنا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض وتسجيل فيديو جنسـي لمواطن في أبو النمرس وإنهاء رجولته.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعًا هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضرباً حال استخدامهم أسلحة بيضاء ومن ثم قام المتهم الثاني بحسر ملابسه عنه ولامس منطقة عورته.

كما خطفوا المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضرباً حال حمل المتهمان الأول والثاني أسلحة بيضاء، ومن ثم قام بشل حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتياده بعيداً عن أعين ذويه.

كما أن المتهم الأول تعدّى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، وقام بتسجيل فيديو جنسي مصور له كان قد تحصل عليه عنوة بغير رضاه عن طريق تسجيله بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني.