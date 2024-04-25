في 24 ساعة.. 100 ألف مخالفة سرعة زائدة على الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 17483 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (555 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، و10102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و389 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و5 مخالفات شروط الترخيص، و27 مخالفة موقف عشوائي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.