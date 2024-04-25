استخدم "شنيور" في عملية جراحية.. المحكمة الإدارية تؤيد معاقبة طبيب عظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد مجازاة طبيب أخصائي عظام، بخصم ستين يوماً من أجره لما نُسب إليه من عدم اتباع إجراءات العدوى، باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى.

ونسبت النيابة الإدارية للطبيب، أنه خلال شهري 3 و4 2020، بدائرة عمله وبوصفه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها بالقوانين واللوائح بأن لم يتبع إجراءات مكافحة العدوى وذلك باستخدامه آلات غير معقمة في عملية جراحية وهي عبارة عن مسامير ومفك طبي يوم 4/3/2020 بالمخالفة للتعليمات.

كما لم يتبع إجراءات مكافحة العدوى وذلك باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى يوم 4/4/2020 بالمخالفة للتعليمات .

ومن جماع ما تقدم فان ما ارتكبه المحال يكشف عن إهماله الجسيم وعدم اكتراثه بأبسط واجبات وظيفته وهو الحرص على حياة المرضى ومما تقدم ذكره فقد اكتملت موجبات المسئولية التأديبية في حق المحال، الأمر الذي ترى معه المحكمة مجازاته تأديبيا في الطعن رقم 82111 لسنة 67 ق عليا.