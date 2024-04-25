أسرة "الرضيعة جانيت" ضحية القتل والاغتصاب تودع طفلتها لمثواها الأخير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رمضان يونس:

شيع العشرات من أبناء (الجالية السودانية بالقاهرة) جثمان الرضيعة "جانيت جمعة" ضحية الاعتداء الجنسي والقتل على يد "عامل نظافة" بمدينة نصر، وذلك عقب خروج تصريح من نيابة مدينة نصر بدفن الجثمان.

وشهد تشيع جثمان "جانيت" عدد من أبناء الجالية السودانية بمدينة نصر بالقاهرة، وسط انهيار والدي الطفلة بعد خروج جثمانها من كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، من ثم دفنها لمثواها الأخير بمقابر الطوب الرملي بالحي العاشر.

وتمكن رجال مباحث قسم مدينة نصر ثالث عبر تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم، من التعرف على هويته وضبطه.

واعترف"م. س " 22 عامًا -عامل نظافة بأحد المطاعم- أمام رجال المباحث أنه اعتدى جنسيا على الرضيعة "جانيت" ثم خنقها خوفًا من افتضاح أمره والتخلص من جثمانها بالقرب من مسكنها بجوار مقلب قمامة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على المجني عليها وقتلها.