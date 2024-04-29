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بمُشاركة أشقائه... زوج يشعل النيران في شقة زوجته بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله على موقع فيسبوك بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من زوجها وأشقائه بإضرام النيران عمداً بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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