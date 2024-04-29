طقس الأيام المقبلة.. "الأرصاد": أمطار رعدية بهذه المناطق وارتفاع حرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة مستقرة بشكل كبير؛ نظرًا لتأثير كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، ـ"لمصراوي"، أن الأيام الحالية تشهد وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حاليًا حول المعدلات الطبيعية لها أو أعلى منها بقيمة درجة أو درجتين حيث تسجل درجات الحرارة العظمى حاليًا 29 إلى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت، إلى أن الأجواء حاليًا مائلة للحرارة خلال فترة النهار في محافظات شمال البلاد أو أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وتابعت "غانم"، إلى أن الأجواء تميل إلى البرودة وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل على جميع الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط الرياح خلال فترات الليل في أغلب أنحاء الجمهورية؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة على حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

واستطردت، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أو مناطق من جنوب سيناء، وتكون من خفيفة إلى متوسطة وتصل إلى الرعدية في بعض الأحيان.

وأردفت "غانم"، أن الأحوال الجوية بدءًا من الجمعة والسبت القادمين، تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لن يتم الشعور بها بشكل كبير.

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