شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة آداب عين شمس: انطلاق امتحانات نهاية العام 14 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، آخر استعدادات الكلية لامتحانات نهاية العام، موضحة أن الامتحانات تنطلق 14 مايو وتستمر حتى 14 يونيو، ومتوقع إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع على الأكثر.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة، أن الكلية تجرى الامتحانات على 3 أنماط، الامتحانات المقالية والاختيار من متعدد ويضعها الأساتذة من خلال بنوك الأسئلة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا الاعداد لجداول الامتحانات لكل الفرق الدراسية والمستويات الدراسية ومع أول مايو سيتم إعلانها للطلاب، لافتة إلى أن الدراسة لم تتوقف بعد وستتوقف بداية من 10 مايو.

ولفتت إلى أن الامتحانات معظمها تجرى إلكترونية وتجرى فى معامل كلية الألسن، مضيفة أن الامتحانات ستجرى على 4 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة مساءا ومدة الامتحان ساعة ونصف ويتم التصحيح اليكترونيا على الفور والأسئلة المثالية يتم تصحيحها من قبل أستاذ المادة .

وأشارت عميدة كلية الآداب، إلى أن يتم تعليق التحذيرات الخاصة بمكافحة الغش وتعليقها على اللجان وموقع الكلية وجداول المحاضرات والتى فى مقدمتها منع الدخول بالموبايل وسماعات الأذن ، وأيضا تعليمات بالالتزام داخل اللجان وعظم الدخول بأى اوراق لها علاقة بمادة الامتحانات .

وأكدت أن من أهم التعليمات التى يتم التأكيد عليها للطلاب ضرورة الانتهاء من متطلبات التخرج تأدية محو الأمية والحاسب الآلى وحقوق الإنسان وقضايا مجتمعية ، إعلان هام على الجداول للطلاب بأهمية الانتهاء منها قبل الدخول المستوى السابع ، خاصة وأن هذه المواد شرط من شروط متطلبات التخرج .



