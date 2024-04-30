ضبط شخصين بحوزتهما 10 بنادق خرطوش في بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية وبحوزتهما 10 قطع سلاح ناري في الفيوم.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تمكن من ضبط (عاملان) حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة الفيوم، وبحوزتهما (10 بنادق خرطوش).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.