مدينة السيسي.. ماذا قال إبراهيم العرجاني بعد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تشرف بمشاركة شيوخ قبائل سيناء بدعوة كافة رموز الدولة المصرية من إعلاميين، سياسيين، رياضيين، ورموز مجتمعية لمؤتمر تدشين "مدينة السيسي" على أرض سيناء الحبيبة.

وتابع: "يأتي ذلك في إطار الحرص على نهضة المحافظة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لها".

يذكر أنه تم تدشين المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية بشمال سيناء، عصر الثلاثاء الماضي.

وقال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الاتحاد يعلو فوق أي انتماءات حزبية أو أيدلوجية ولا يتصادم مع أحد، وإنما نمد أيدينا للتعاون معًا والتنسيق المشترك.

وأضاف خلال مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد كذلك، يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في جهوده للنهوض بالوطن، قائلًا: نثق أن مصر ستعبر التحديات وستمضي إلى عنان السماء.