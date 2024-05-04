الوزراء: تصنيف فيتش الإيجابي شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حصول مصر على تصنيف إيجابي من وكالة فيتش العالمية يعد شهادة جديدة على تعافي الاقتصاد المصري ونجاح مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هذا التصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري ومتانته، مشيراً إلى أن الحكومة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية شملت خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال.

أضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة معالجة أي اختلالات في الاقتصاد المصري ووضع مصر على أسس ثابتة.

كما أوضح الحمصاني أن خطة الاستثمار الحكومي للعام المقبل ستركز على قطاعات الصحة والتعليم وتحسين معيشة المواطنين من خلال برنامج "حياة كريمة"، بالإضافة إلى دعم دور القطاع الخاص.

ولفت متحدث الوزراء إلى أن الحكومة تُدرك تمامًا ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن جولة رئيس الوزراء اليوم في شرم الشيخ تأتي في إطار متابعة سير العمل في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري.