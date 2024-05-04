موسى معلقًا على واقعة تقبيل حسام موافي يد أبو العينين:"تشويه للحقائق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو، تقبيل الدكتور حسام موافي ليد النائب محمد أبو العينين.

وأعرب موسى خلال حلقة من برنامجه "على مسؤوليتي"، عن دهشته من محاولة البعض تحريف مضمون الفيديو واستغلاله بشكل يستهدف الإساءة لشخصيات مرموقة، مشيرًا إلى أن موافي يحظى بمكانة رفيعة داخل مصر وخارجها ويمتلك سجلاً حافلًا بالإنجازات العلمية والمواقف المشرفة.

وانتقد مقدم "على مسؤوليتي" محاولات بعض الجهات اجتزاء لقطات معينة من الفيديو وإخراجها عن سياقها الطبيعي للترويج لاتهامات زائفة وتشويها للحقائق.

وأشار موسى إلى أن أبو العينين قد أثنى في كلمته أثناء حفل زفاف ابنة الدكتور حسام موافي على الجهود الكبيرة التي قدمها موافي في المجال الطبي والأبحاث العلمية، وأنه أكد على القيمة والقامة العالية التي يتمتع بها الدكتور حسام موافي.

ودعا موسى إلى احترام العلماء وتقدير أفكارهم وإنجازاتهم وعدم الانسياق وراء حملات الزيف والتضليل التي تستهدف النيل منهم ومن مكانتهم.