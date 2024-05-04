التعويض نوعان.. إزالة عقارات في الجيزة بسبب توسعة الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.

وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه سيتم البدء في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أنه تم البدء في إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري، وتم تحديد العقارات التي سيتم البدء في إزالتها خلال المرحلة القادمة.

وأكد، أنه يتم تعويض أصحاب العقارات قبل المغادرة إما بـ"شقق أو مبالغ مالية لشراء شقق".

وأشار، إلى أنه في حالة التعويض ماديًا؛ فإنه يتم الحصول على نوعين من التعويض، الأول تعويض "شقة" وتكون تابعة للإسكان الإجتماعي، والثاني "تشطيب واجتماعي".

وتابع، أن أول تعويض يختص بالأرض المقامة عليها العمارة، والثاني والتعويض الثاني ثمن الشقة، والتعويض الثالث ثمن التشطيب سواء متوسط أو مرتفع.

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