بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط "ديلر ديرب نجم" في قبضة الأمن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الحشيش –كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الآيس – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط، وملاحقة متجري المواد المخدرة.