شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وتضرر 100 ألف شخص بسبب الفيضانات في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات التشيك

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الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة "مورافيا-سيليزيا" في شمال شرق التشيك في تضرر حوالي 99 ألفًا و700 شخص.ويشمل هذا الرقم هؤلاء الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة، حسب "راديو براغ" اليوم الجمعة.وواجه حوالي 15 ألف شخص مخاطر فقدان حياتهم، بسبب الفيضانات، وحتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص.وأبلغت الشرطة أيضا عن سابع حالة نهب، إذ حاول أحد الجناة سرقة دراجات بخارية وكهربائية، فيما لا تزال المنطقة في حالة طوارئ.ويواجه من يرتكب جرائم النهب، عقوبة تصل إلى ثمانية أعوام في السجن، وتستمر جهود التنظيف، إذ يساعد 330 جنديًا في المناطق المتضررة، ويساعد 100 آخرون في التشيك في استعادة الطاقة.

ويوزع رجال الإطفاء محطات غسيل متنقلة ومراحيض وسخانات وإمدادات تنظيف، بما في ذلك 1400 جهاز لإزالة الرطوبة.

ولا يزال الطريق السريع دي1 المؤدي إلى بولندا مغلقًا، لكن يأمل المسؤولون إعادة افتتاحه قريبًا.

زيادة العجز المالي

من جهة أخرى، تعتزم التشيك زيادة العجز المالي المستهدف للعامين الجاري والمقبل للتعامل مع الأضرار التي أحدثتها الفيضانات المنتشرة، في ضربة جديدة لطموح الحكومة للحد من ديون الدولة.وتعرضت التشيك لأسوأ فيضانات منذ عقود على مدار الأسبوع الماضي، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار.ولم تقدم الحكومة بعد تقديرًا دقيقًا لإجمالي الأضرار، لكن وزير المالية زبينيك ستانيورا ذكر أن التكاليف ستوزع على ميزانية الدولة والبلديات وشركات التأمين ومساعدات الاتحاد الأوروبي.