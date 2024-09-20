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تابعوا في نشرة السومرية ملفات رئاسة البرلمان وانتخابات كردستان وهجوم الضاحية

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بغداد - ياسين صفوان - # صراع المصالح والصفقات يعرقل حسم منصب رئيس البرلمان.. ونواب يكشفون عن حراك جدي لانهاء شغور المنصب

# المفوضية تستبعد ثلاثة مرشحين من المشاركة في انتخابات برلمان الاقليم، وتستعد لاعلان موعد انطلاق الحملات

# بعملية نوعية.. الاطاحة بتاجري مخدرات في نينوى كانا يرومان توزيع حبوب مخدرة في إحدى الجامعات

# هجوم جوي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.. وحزب الله يقصف مواقع عسكرية للاحتلال بينها مقر الاستخبارات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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